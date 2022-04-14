لجنة المال قطعت شوطا كبيرا بانهاء مواد الموازنة وصولا الى المادة 90 وستستكمل الاسبوع المقبل الاقرار ودعوة الحكومة لاجتماع حول سعر الصرف المعتمد في الموازنة

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