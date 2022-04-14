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السفير الكويتي بعد لقائه مولوي: نقلت حرص الكويت على أفضل العلاقات مع لبنان الشقيق وناقشنا تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة المخدرات

Lebanon 24
14-04-2022 | 09:27
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