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وزير الخارجية التركي يقول إنه "يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع الثالث من شهر أيار المقبل" (الشرق)

Lebanon 24
14-04-2022 | 11:14
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