أخبار عاجلة

الدفاع الروسية تعلن تدمير 132 هدفا عسكريا أوكرانيا من بينها 8 نقاط قيادة (سبوتنيك)

Lebanon 24
14-04-2022 | 13:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: تدمير 49 هدفا عسكريا وإسقاط 7 مسيرات أوكرانية خلال يوم واحد
lebanon 24
15/04/2022 01:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 65 موقعا عسكريا في أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
15/04/2022 01:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سلاح الجو استهدف 67 منشأة عسكرية في أوكرانيا من بينها موقعا قيادة
lebanon 24
15/04/2022 01:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 26 هدفا عسكريا للقوات الأوكرانية
lebanon 24
15/04/2022 01:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:01 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:58 | 2022-04-14
17:33 | 2022-04-14
17:31 | 2022-04-14
17:29 | 2022-04-14
16:55 | 2022-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website