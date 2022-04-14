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وزارة الدفاع الروسية: قواتنا الجوية دمرت 7 منشآت عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد من بينها مستودعا للأسلحة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
14-04-2022
|
13:24
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