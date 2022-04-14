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العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 0.4 في المئة وتسجل 109.17 دولارا للبرميل (الشرق)

Lebanon 24
14-04-2022 | 13:53
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