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البنتاغون: سيّرنا أكثر من 325 رحلة جوية لنقل المساعدات الأمنية لأوكرانيا

Lebanon 24
14-04-2022 | 17:58
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