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المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تعمل على تحويل الصراع السياسي إلى حرب دينية ستحرق الجميع (الجزيرة)

Lebanon 24
15-04-2022 | 02:22
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