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الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد المصابين خلال اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى إلى 152

Lebanon 24
15-04-2022 | 03:26
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