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البطريرك الراعي: كلام المسيح على الصليب يؤكد لنا أنه بعد الألم ولادة جديدة وبعد هذا الظرف الذي نعيشه في لبنان ولادة جديدة وقيامة

Lebanon 24
15-04-2022 | 05:19
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