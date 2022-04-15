أخبار عاجلة

الرئيس الصيني في اتصال مع ولي العهد السعودي: ندعم إبرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون

Lebanon 24
15-04-2022 | 10:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اتصالٌ بين الرئيس الصيني وولي العهد السعودي.. ماذا جاء في مضمونه؟
lebanon 24
15/04/2022 22:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني العلاقات بين البلدين (العربية)
lebanon 24
15/04/2022 22:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني يشيد بدور السعودية المحوري في المنطقة وجهودها لإحلال السلام في اليمن (العربية)
lebanon 24
15/04/2022 22:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي حول فرص التعاون في مختلف المجالات
lebanon 24
15/04/2022 22:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:01 | 2022-04-15
14:56 | 2022-04-15
14:51 | 2022-04-15
14:50 | 2022-04-15
14:25 | 2022-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website