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مصادر في البنتاغون: مساعدات عسكرية جديدة ستسلم لأوكرانيا خلال 24 ساعة (العربية)
Lebanon 24
15-04-2022
|
11:27
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