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مصادر أوكرانية: 7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي على مدينة خاركيف شرقي البلاد (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
15-04-2022 | 11:41
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