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بيان ألماني فرنسي إيطالي إسباني: قلقون من تصاعد العنف في القدس الشرقية (العربية)

Lebanon 24
15-04-2022 | 12:47
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