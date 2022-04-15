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روسيا تسقط صواريخ "توشكا يو" أطلقت على محطة كاخوفسكايا "الكهرومائية" قرب خيرسون (العربية)

Lebanon 24
15-04-2022 | 13:27
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