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مجلس الاتحاد الروسي: الاتحاد الأوروبي أحد أكبر شركائنا الاقتصاديين لكننا سنراجع هذه العلاقات بشكل جذري

Lebanon 24
15-04-2022 | 17:07
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