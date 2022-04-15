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سفارة الإمارات في تل أبيب: نتمنى لشعب إسرائيل عطلة سعيدة في عيد الفصح مليئة بالسلام والمحبة

Lebanon 24
15-04-2022 | 17:57
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