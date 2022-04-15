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الإمارات تشدد على ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين

Lebanon 24
15-04-2022 | 19:40
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