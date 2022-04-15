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قتيلان و 4 جرحى في 5 حوادث سير خلال ال ٢٤ ساعة الماضية (التحكم المروري)
Lebanon 24
15-04-2022
|
23:54
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