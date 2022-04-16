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المدعي العام الأوكراني: مقتل 200 طفل منذ بدء الحرب وأضرار بـ 1018 مؤسسة تعليمية منها 95 دمرت بالكامل

Lebanon 24
16-04-2022 | 02:38
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