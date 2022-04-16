الراعي في رسالة الفصح: نعيش اليوم ظرفا يحملنا الى ان نتكلم عن حقيقة لبنان ونتساءل ايعقل ان يصبح وطن الانحطاط، ايعقل ان نمسي دولة التسول، ايعقل ان لا يميز البعض بين الصح والغلط، ايعقل ان نصير مجتمع التناقضات؟

Lebanon 24