الراعي: نحن رواد النهضة السياسية والفكرية في هذا الشرق قاومنا حين كانت المقاومة مغامرة ورفعنا الصوت حين صمتت الافواه وصمدنا حين كان المعتدون والمحتلون فليس اليوم سنخضع ونسلّم ونستسلم

Lebanon 24