الراعي في رسالة الفصح: نحن حركة التغيير والحرية والسيادة في هذا الشرق ورواد النهضة السياسية والفكرية فليس اليوم سنخضع ونسلم ونستسلم فما بالنا لا نتتفض وننفض عنا غبار النزاعات

Lebanon 24