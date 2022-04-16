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الراعي: يجب ان نضع حدا للامر الواقع الذي يتألم منه الشعب اللبناني ويهمش الدولة الشرعية ويبعثر وحدتها بين دويلات امنية وقضائية وحزبية ومذهبية

Lebanon 24
16-04-2022 | 02:58
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