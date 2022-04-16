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الراعي: بقدر ما رحبنا بعودة اصدقائنا العرب نتمنى ان يعود اللبنانيون انفسهم الى لبنان ويتخلوا عن ولاءاتهم الخارجية

Lebanon 24
16-04-2022 | 03:05
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