الراعي: اذا لم يتنبه الشعب الى خطورة المرحلة ويُقدم على اختيار القوى القادرة على الدفاع عن لبنان وهويته واعادة علاقاته العربية والدولية فان هذا الشعب نفسه يتحمل مسؤولية الانهيار الكبير

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