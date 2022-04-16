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الراعي: على الشعب اللبناني وهو يختار نوابه ان يدرك انه يختار رئيس الجمهورية المقبل بل يختار الجمهورية المقبلة ومصير لبنان يتعلق على نوعية الاكثرية النيابية في المجلس الجديد

Lebanon 24
16-04-2022 | 03:12
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