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السلطات في دونيتسك: إجلاء أكثر من 500 شخص بينهم نحو 60 طفلاً من ماريوبل (الميادين)

Lebanon 24
16-04-2022 | 03:55
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