20
o
بيروت
30
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون عند تقاطع حي السل بالقرب من معرض ميلانو في مدينة درعا والأضرار اقتصرت على الماديات (سانا)
Lebanon 24
16-04-2022
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
"سانا": أنباء عن انفجار عبوة ناسفة قرب مبنى المالية في مدينة قطنا في ريف دمشق
Lebanon 24
"سانا": أنباء عن انفجار عبوة ناسفة قرب مبنى المالية في مدينة قطنا في ريف دمشق
16/04/2022 12:19:22
16/04/2022 12:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سانا: مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة مبيت عسكرية في دمشق
Lebanon 24
سانا: مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة مبيت عسكرية في دمشق
16/04/2022 12:19:22
16/04/2022 12:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 3 لاعبين برازيليين إثر انفجار عبوة ناسفة
Lebanon 24
إصابة 3 لاعبين برازيليين إثر انفجار عبوة ناسفة
16/04/2022 12:19:22
16/04/2022 12:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دوي انفجارات في مدينة خاركيف والسلطات تدعو المواطنين إلى الاحتماء داخل محطات الميترو
Lebanon 24
دوي انفجارات في مدينة خاركيف والسلطات تدعو المواطنين إلى الاحتماء داخل محطات الميترو
16/04/2022 12:19:22
16/04/2022 12:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
انتشارٌ أمني ومداهمات في الضاحية.. ماذا يحدث هناك؟
Lebanon 24
انتشارٌ أمني ومداهمات في الضاحية.. ماذا يحدث هناك؟
16:26 | 2022-04-15
15/04/2022 04:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" داخل مطعم في بيروت.. إشكالٌ وإطلاق نار!
Lebanon 24
"ولعت" داخل مطعم في بيروت.. إشكالٌ وإطلاق نار!
16:34 | 2022-04-15
15/04/2022 04:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-04-15
15/04/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم سعر العباية الرمضانية البرتقالية التي ارتدتها هيفا وهبي.. مطرزة بخطوط ذهبية (صور)
Lebanon 24
اليكم سعر العباية الرمضانية البرتقالية التي ارتدتها هيفا وهبي.. مطرزة بخطوط ذهبية (صور)
06:45 | 2022-04-15
15/04/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا تكشف لاوّل مرّة عن مصير أموالها في لبنان: "كله طار" (فيديو)
Lebanon 24
إليسا تكشف لاوّل مرّة عن مصير أموالها في لبنان: "كله طار" (فيديو)
08:03 | 2022-04-15
15/04/2022 08:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
05:00 | 2022-04-16
الخارجية الروسية: ألمانيا تقوم بتصنيع جرثومات حمى الضنك وفيروس غرب النيل بأوكرانيا
04:54 | 2022-04-16
المرصد السوري: إيران تعزز مواقعها جنوب محافظة حماة السورية (العربية)
04:28 | 2022-04-16
الدفاع الأوكرانية: روسيا تتخذ تدابير لاستعادة القدرة القتالية والتزود مجددا بالذخيرة
04:21 | 2022-04-16
الدفاع الأوكرانية: روسيا تركز قواتها لإعادة احتلال مناطق احتلها من قبل شمال شرق البلاد
04:11 | 2022-04-16
شركة غازبروم الروسية: إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمرة بشكل منتظم (الشرق)
فيديو
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
00:59 | 2022-04-16
16/04/2022 12:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-15
16/04/2022 12:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى مواصفات سيارة "Outback" الجديدة من "سبارو"! (فيديو)
Lebanon 24
رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى مواصفات سيارة "Outback" الجديدة من "سبارو"! (فيديو)
11:00 | 2022-04-15
16/04/2022 12:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact