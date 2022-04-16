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أخبار عاجلة
حركة حماس: لا وجود لأي هدنة مع الاحتلال وما يتم تداوله عبر وسائل إعلام عبرية وعربية عار من الصحة
Lebanon 24
16-04-2022
|
08:01
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