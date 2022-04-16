أخبار عاجلة

البيت الأبيض: بايدن سيستضيف قمة زعماء رابطة دول جنوب آسيا الشهر المقبل

Lebanon 24
16-04-2022 | 11:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: بايدن سيحضر في القمة الاستثنائية للنيتو وقمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في بروكسل (الجزيرة)
lebanon 24
16/04/2022 22:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن ناقش مع زعماء الهند وأستراليا واليابان الأزمة الأوكرانية (العربية)
lebanon 24
16/04/2022 22:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن يتطلّع للترحيب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض الاثنين المقبل
lebanon 24
16/04/2022 22:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبيرغ: بايدن سيطلب من أمير قطر زيارة البيت الأبيض في وقت لاحق الشهر الجاري ليبحث معه إمكانية تزويد أوروبا بالغاز (الأناضول)
lebanon 24
16/04/2022 22:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:58 | 2022-04-16
14:31 | 2022-04-16
14:28 | 2022-04-16
13:57 | 2022-04-16
13:57 | 2022-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website