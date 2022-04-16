أخبار عاجلة

المغرب يدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته

Lebanon 24
16-04-2022 | 12:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نحذر من تبعات الجرائم المروعة والمتصاعدة بحق أبناء شعبنا ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل
lebanon 24
17/04/2022 05:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي في الأمم المتحدة: لدى مجلس الأمن الدولي فرصة لتمرير قرار ضروري بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا
lebanon 24
17/04/2022 05:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل عرض مع فرونتسكا وسفيرة ايطاليا الاستحقاق الانتخابي: لدور رقابي فاعل تضطلع به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
lebanon 24
17/04/2022 05:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي لليمن يدعو جميع الأطراف للتعاون مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة
lebanon 24
17/04/2022 05:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:00 | 2022-04-16
16:59 | 2022-04-16
16:41 | 2022-04-16
15:56 | 2022-04-16
15:32 | 2022-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website