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حركة طالبان أفغانستان تحذر إسلام أباد بعد غارات باكستانية على مواقع مسلحين في خوست

Lebanon 24
16-04-2022 | 13:57
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