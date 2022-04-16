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كتلة التنمية والتحرير تدين برئيسها وجميع أعضائها ما حصل عصر اليوم في خراج بلدة الصرفند من ممارسات وإساءات طالت نشاطاً انتخابياً لإحدى اللوائح

Lebanon 24
16-04-2022 | 14:31
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