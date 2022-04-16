وائل أبو فاعور : هناك من يريد ان يعيد البقاع الغربي وراشيا الى ما قبل الـ2005 والمعركة كبيرة ومحتدمة هناك ومن يقدر ان يسقط وليد جنبلاط "يتفضّل وما حدا بيقدر" (الجديد)

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