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الشرطة الأميركية تؤكد إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمجمع تجاري في كولومبيا بولاية ساوث كارولاينا

Lebanon 24
16-04-2022 | 15:21
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