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أبو فاعور عن تحويل الـ 500 مليون دولار إلى الخارج : "إذا وليد جنبلاط حول فلس واحد لبرا الله يلعني إذا بعد بشتغل سياسة بحياتي"

Lebanon 24
16-04-2022 | 17:00
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