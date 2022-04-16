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أبو فاعور عن تحويل الـ 500 مليون دولار إلى الخارج : "إذا وليد جنبلاط حول فلس واحد لبرا الله يلعني إذا بعد بشتغل سياسة بحياتي"
Lebanon 24
16-04-2022
|
17:00
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