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محافظ مدينة القدس لـ"الجزيرة": على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته وضمان الحماية للشعب الفلسطيني

Lebanon 24
17-04-2022 | 02:01
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