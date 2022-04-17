الاستخبارات العسكرية البريطانية: القوات الروسية تواصل عمليات إعادة نشر معدات الدعم من بيلاروسيا باتجاه شرق أوكرانيا بما في ذلك المواقع القريبة من خاركوف وسفيردونيتسك (الشرق)

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