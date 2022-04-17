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الراعي: مع عودة السفراء إلى لبنان من الواجب احترام سيادة الدول وحسن العلاقات معها وتوقّف الحملات على الدول الشقيقة

Lebanon 24
17-04-2022 | 03:42
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