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الراعي: لكي تأخذ الإصلاحات مداها تحتاج إلى أن يرافقها بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتوحيد السلاح والقرار عملاً بقرارات مجلس الأمن واعتماد الخيارات الاستراتيجية التي تعزّز علاقات لبنان مع محيطه العربي

Lebanon 24
17-04-2022 | 03:47
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