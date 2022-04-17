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المطران عوده في أحد الشعانين: على جميع أبنائنا القيام بواجبهم الوطني بكلّ حرية ومسؤولية والكنيسة لا تدعم أيّ مرشح على حساب آخر

Lebanon 24
17-04-2022 | 06:04
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