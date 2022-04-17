البابا فرنسيس في عيد الفصح: نطلب السلام للقدس والسلام في الشرق الأوسط الذي تمزقه النزاعات والسلام والمصالحة لشعوب لبنان والعراق ولليمن الذي يعاني من الصراعات ويحصد الضحايا

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