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إدارة الدولة الإقليمية في خاركيف: قواتنا تتقدم في بعض الاتجاهات والروس يلجأون لقصف الأحياء السكنية

Lebanon 24
17-04-2022 | 06:43
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