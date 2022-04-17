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البابا فرنسيس يدعو إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة في القدس (سكاي نيوز)

Lebanon 24
17-04-2022 | 07:03
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