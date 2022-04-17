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زيلينسكي لـCNN: لن نتخلى عن أراضي شرق أوكرانيا لإنهاء الحرب مع روسيا

Lebanon 24
17-04-2022 | 09:17
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