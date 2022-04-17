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زيلنيسكي: عدد قتلى الجيش الأوكراني بين ألفين وخمسمئة إلى ثلاثة آلاف مقابل نحو 20 ألف قتيل في صفوف القوات الروسية

Lebanon 24
17-04-2022 | 09:21
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