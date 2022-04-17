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محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على نائب مرشد الإخوان محمود عزت بالقضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية (الجزيرة)

Lebanon 24
17-04-2022 | 09:27
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