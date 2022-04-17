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زيلنسكي: علينا أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل ألا تكون هذه الحرب بلا نهاية فكلما طالت زادت الخسائر

Lebanon 24
17-04-2022 | 09:34
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