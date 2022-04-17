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أخبار عاجلة
زيلنسكي: أدعو الرئيس بايدن لزيارة أوكرانيا حينما تتاح له الفرصة ليفهم ما يحدث
Lebanon 24
17-04-2022
|
09:34
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